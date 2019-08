VIDEO: Rozhovor s Jindřichem Trpišovským Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozhovor s Jindřichem Trpišovským

Záložník Tomáš Souček neproměnil penaltu, hlavičkoval do tyče a měl i další šance. Stejně jako jeho spoluhráči ze pražské Slavie. Jenže fotbalisté poslední Karviné bojovali a s obhájci titulu na svém stadionu vydřeli remízu 0:0. „Je to pro nás velká ztráta. Nedal jsem penaltu, měli jsme mraky šancí, byly tam dvě tyčky...“ povzdechl si Tomáš Souček. „Všechny nás to mrzí.“

video: O2 TV Sport