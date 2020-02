VIDEO: Rozhovor se zlínským trenérem Kameníkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozhovor se zlínským trenérem Kameníkem

„Do utkání jsme dobře vstoupili. Nepouštěli jsme Spartu do hry a ještě jsme byli v útoku nebezpeční. Vyloučením se pak zápas změnil, Sparta se zatáhla, my jsme se hodně tlačili dopředu, což domácím vyhovali. Po našich ztrátách měli přechod do útoku dobře zvládnutý. Cítil jsem, že oba týmy chtěly vyhrát. Myslím si, že remíza je spravedlivá, za bod jsme rádi,“ řekl zlínský kouč Jan Kameník.

video: O2 TV Sport