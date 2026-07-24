Skandál v Polsku. Na zápase Dynama Kyjev vlála ruská vlajka, Moskva se tetelí
24. 7. 2026 19:00 Sport
Během kvalifikačního utkání Evropské ligy mezi Dynamem Kyjev a PAOK Soluň v polském Lublinu se na tribunách objevila ruská vlajka. Incident vyvolal ostré reakce, zatímco část fanoušků tvrdí, že šlo o politické gesto a kritizuje podle nich přehnané pobouření kolem celé události.
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