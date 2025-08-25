iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Rvačka diváků na fotbale
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Rvačka diváků na fotbale
25. 8. 2025 11:06
Sport
V poklidném utkání 8. fotbalové ligy Litoměřicka v Travčicích se poprali fanoušci.
video:
iDNES.cz
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
Frajer na motorce přeskočil z kamionu mýtnou bránu
Souboj o tituly i letenky do Tokia. Blíží se atletické mistrovství republiky
Amálka zdraví plavce Protivu, ten chce pro ni získat peníze
Fanoušci Glasgow Ranger zaplavili Plzeň
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV služby
Napište nám