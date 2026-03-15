Mistry světa v rybníkovém hokeji je tým ze Žabonos

Sport
Obrovský úspěch slaví hokejový tým HC Žabonosy. Na mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě dokázali hráči z malé středočeské obce vybojovat zlato a stát se mistry světa. Na zamrzlém rybníku předvedli bojovný výkon, týmového ducha a odhodlání, které je dovedly až na samotný vrchol. Napínavé zápasy přinesly tvrdé souboje, důležité góly i dramatické momenty, které nakonec vyústily v jediný možný závěr – titul mistrů světa putuje do Žabonos. Triumf na světovém šampionátu ale nekončil posledním hvizdem rozhodčího. Po návratu domů čekalo na novopečené mistry vřelé přivítání. V Žabonosích se konala slavnost pro fanoušky a obyvatele obce, nechyběla autogramiáda, společné fotografování ani setkání s hráči, kteří přivezli domů světové zlato.
video: Filip Šír
