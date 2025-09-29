Na Ryder Cupu hodil fanoušek pivo na Roryho McIlroye a jeho manželku

Jde o tradiční oslavu golfu. Střet nejlepších amerických a evropských hráčů, což z podstaty provokuje vášně. Ale tohle? „Nic takového by se nemělo dít. Tenhle týden byl za hranou,“ pravila znechuceně na adresu fanoušků severoirská hvězda Rory McIlroy, jeden z největších taháků Ryder Cupu. Letos opět triumfovali golfisté ze starého kontinentu, což v americkém Bathpage Black někteří nenesli nejlépe.
