Šesťorkin vstřelil jako první brankář New York Rangers gól v NHL
2. 10. 2026 12:30 Sport
Igor Šesťorkin se zapsal do historie New York Rangers. Ruský brankář při vítězství 5:1 nad Tampou Bay jako první gólman v dějinách slavného klubu poslal puk přes celé hřiště do prázdné branky. Byl to jeho premiérový gól v NHL.
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Šesťorkin vstřelil jako první brankář New York Rangers gól v NHL
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