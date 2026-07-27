SESTŘIH: Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4
27. 7. 2026 21:34 Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Artisu Brno při premiéře v nejvyšší soutěži nestačili. V pondělní dohrávce úvodního kola doma padli s Mladou Boleslaví 2:4. Dvakrát uspěli brněnský Quadri Adediran a boleslavský Jiří Klíma, jednou se za hosty prosadili Daniel Langhamer a David Kozel. V nastavení byl vyloučen domácí Dominik Preisler.
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SESTŘIH: Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4
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