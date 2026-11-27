SESTŘIH: Artis Brno - Slovácko 4:1
27. 11. 2026 20:02 Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Artisu Brno porazili v předehrávce 16. kola Chance Ligy Slovácko 4:1. Domácí od deváté minuty dohrávali bez vyloučeného Adedirana a prohrávali, ještě do pauzy ale srovnali. Po přestávce viděli červenou kartu i hostující Kostadinov s brankářem Hečou a Brňané dokonali obrat – v nastavení pak dvakrát překonali stopera Behiratcheho, jenž musel při vyčerpaných střídáních dochytat.
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