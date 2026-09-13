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SESTŘIH: Baník Ostrava - Pardubice 1:2

Sport | Chance Liga 2026/27
V osmém kole se konečně dočkali prvního vítězství. Pardubičtí fotbalisté uspěli na hřišti ostravského Baníku poměrem 2:1, když se nejprve prosadil Drchal, který po změně stran také připravil Tankovu trefu. Za domácí v 81. minutě pouze snížil svým premiérovým ligovým gólem Škrkoň.
video: Oneplay
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