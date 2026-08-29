SESTŘIH: Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:0
29. 8. 2026 22:48 Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Olomouce v lize třikrát za sebou uspěli, vyšplhali až na třetí místo tabulky. Ale na ostravský Baník si v šestém kole Chance Ligy nepřišli. Domácí si díky parádní premiérové trefě devatenáctiletého obránce Jiřího Míčka došli pro hubené vítězství 1:0.
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SESTŘIH: Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:0
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