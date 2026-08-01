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SESTŘIH: Baník Ostrava - Slavia Praha 0:4

Sport | Chance Liga 2026/27
Slávističtí fotbalisté zvládli i druhý zápas nového ročníku Chance Ligy s naprostým přehledem a na půdě ostravského Baníku zvítězili 4:0. V prvním poločase Sadílek nejprve z rohů asistoval Nowakovi a Zimovi, poté se sám gólově prosadil. V závěru utkání pak výsledek pečetil Ayaosi.
video: Oneplay
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