Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

SESTŘIH: Baník Ostrava - Sparta Praha 0:0

Sport | Chance Liga 2026/27
Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však mohli naopak rozhodnout hosté.
video: Oneplay
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:32

SESTŘIH: Jablonec - Viktoria Plzeň 2:3
Sport
18. 10. 2026 21:10
00:52

Řidiči se zastavilo srdce, naboural do rodinného domu. Oživovali ho svědci
Domácí
18. 10. 2026 19:52
00:41

Martin Šonka zahájil extraligové utkání Sparta - Třinec
Sport
18. 10. 2026 19:34
00:36

Kvůli pláči malého dítěte vytáhl muž v tramvaji nůž
Krimi
18. 10. 2026 19:22
03:34

SESTŘIH: Baník Ostrava - Sparta Praha 0:0
Sport
18. 10. 2026 18:54
03:56

Vondráčkovu snahu měnit po debaklu ANO volební systém označil STAN za trapnou
Domácí
18. 10. 2026 17:54
01:14

Opava v Zátoru dostává zpět přírodní tvář
Domácí
18. 10. 2026 16:56
02:16

V jaké zemi to žijeme? Francouzským Limoges otřáslo zničení historické radnice
Zahraniční
18. 10. 2026 16:32
02:14

Incident na letišti v Lipsku. Policie šetří proražený plot nedaleko ruských strojů
Zahraniční
18. 10. 2026 16:22
03:46

SESTŘIH: Slovácko - Zbrojovka Brno 1:2
Sport
18. 10. 2026 16:18
02:03

Papež Lev XIV. poprvé od operace promluvil k věřícím. Děkoval za podporu
Zahraniční
18. 10. 2026 14:46
01:52

Budíček, řekl Vondráček k debaklu ANO. Volá po změně volebního systému
Domácí
18. 10. 2026 14:28
02:35

Ostrava je rozhodnutá. Třetí největší město povedou ANO a Starostové s Ostravakem
Domácí
18. 10. 2026 12:52
00:17

V Babicích nad Svitavou hořela hospodářství i rodinný dům
Krimi
18. 10. 2026 10:50
05:31

Mejdan s Impulsem: David se na legendu cítí mladý
Společnost
18. 10. 2026 10:12
00:34

Režisér Sádek překvapil osobním přiznáním
Domácí
18. 10. 2026 10:10
01:34

Rabování, zpustošená historická radnice. Ve Francii při protestech zadrželi 1 800 lidí
Zahraniční
18. 10. 2026 10:08
01:14

Ukrajinci zaútočili na Petrohrad, hoří datacentrum i rafinerie
Zahraniční
18. 10. 2026 9:40
00:33

Vinobraní v mikulovském Vinařství Fučík
Domácí
18. 10. 2026 8:34
01:20

Honor Robot Phone využívá vysunovací stabilizovanou kameru
Technika
18. 10. 2026 8:02

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.