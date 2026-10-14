SESTŘIH: Bohemians - Mladá Boleslav 1:0
14. 10. 2026 21:54 Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Bohemians v dohrávce šestého ligového kola hostili Mladou Boleslav. Odložený duel nabídl jednu branku, o kterou se postaral kapitán domácích Aleš Čermák. Trefil se nádherně z přímého volného kopu a svou druhou brankou v řadě zajistil domácím vítězství 1:0, stejně tak jako o víkendu s ostravským Baníkem.
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SESTŘIH: Bohemians - Mladá Boleslav 1:0
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