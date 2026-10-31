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SESTŘIH: Jablonec - Slavia Praha 0:5

Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalová Slavia by možná radši hrála častěji na stadionu soupeře, s nadsázkou řečeno. Po dvou domácích remízách za sebou si připsala vítězství v Jablonci, kde v rámci 13. dějství Chance Ligy vyhrála suverénně 5:0 a upevnila si první příčku. Krátce před půlí se po chybě domácího kapitána Nováka trefil Suleiman, krátce po pauze zvýšil Ayaosi a pak už to šlo rychle za sebou: N´Guessan, znovu Suleiman a Šturm.
video: Oneplay
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