SESTŘIH: Jablonec - Viktoria Plzeň 2:3
18. 10. 2026 21:10 Sport | Chance Liga 2026/27
Plzeňští fotbalisté si po nezdaru v pohárové Evropě spravili chuť a z Jablonce si odváží cenné vítězství. Po gólech Dweha, Kabonga a Memiče vedli už o tři góly, nakonec se však museli ještě o body strachovat.
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SESTŘIH: Jablonec - Viktoria Plzeň 2:3
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