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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a vyhráli 3:1. Dvakrát se trefil Jan Buryán, jednu branku vstřelil další střídající hráč Josef Kolářík.
video: Oneplay
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