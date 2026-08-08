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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 2:0

Sport | Chance Liga 2026/27
Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se prosadil Šubert po rychlém útoku a samostatné akci Solomona, druhou trefu přidal Klíma z penalty po faulu Macka.
video: Oneplay
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