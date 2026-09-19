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SESTŘIH: Pardubice - Bohemians 2:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Pardubičtí fotbalisté po mizerném úvodu nového ročníku podruhé za sebou vyhráli a v tabulce se vzdalují nejhorším celkům soutěže. V devátém dějství porazili Bohemians 2:1, ale měli štěstí, když ve třetí minutě nastavení hostující Lischka ve vyložené šanci hlavou těsně minul tyč.
video: Oneplay
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