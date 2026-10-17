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SESTŘIH: Pardubice - Zlín 3:0

Sport | Chance Liga 2026/27
V jedenáctém ligovém kole se utkaly dva celky ze spodní části tabulky, ve kterém vládli fotbalisté Pardubic. Na domácí půdě porazili Zlín 3:0 po trefách Ichy, Samuela a střídajícího Jelínka. Hosté tak i nadále čekají na první vítězství.
video: Oneplay
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