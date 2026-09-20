SESTŘIH: Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:3
20. 9. 2026 18:44 Sport | Chance Liga 2026/27
Sparťanští fotbalisté si před reprezentační přestávkou připsali důležitou výhru 3:0 na půdě Olomouce. Skóre utkání devátého kola otevřel krásnou střelou Mercado, ve druhé půli si pak vlastní gól dal Soldo a v závěru výsledek pečetil Singhateh.
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