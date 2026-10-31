SESTŘIH: Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 3:0
31. 10. 2026 21:04 Sport | Chance Liga 2026/27
Olomoučtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera vyšvihli na druhou příčku prvoligové tabulky. V utkání 13. kola porazili Zbrojovku Brno jasně 3:0, když dvě branky dal útočník Sejk. Druhou po zmatcích kolem pokutových kopů. Nováček podlehl potřetí z posledních pěti zápasů.
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SESTŘIH: Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 3:0
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