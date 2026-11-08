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SESTŘIH: Slavia Praha - Artis Brno 4:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Slávističtí fotbalisté v tréninkovém tempu proškolili ligového nováčka, po nezáživném prvním poločase po pauze přidali ve hře i střelecky. V utkání 14. kola první ligy porazili brněnský Artis 4:1 a před reprezentační přestávkou vedou tabulku s osmibodovým náskokem.
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