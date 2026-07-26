SESTŘIH: Slavia Praha - Slovácko 5:1
26. 7. 2026 17:36 Sport | Chance Liga 2026/27
Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a prohrávala. Do půle dala čtyři branky, po pauze pátou a zvítězila 5:1. Na své největší konkurenty Spartu s Plzní má už po prvním kole tříbodový náskok.
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