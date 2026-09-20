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SESTŘIH: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal Chorý do tyče, ale jelikož hostující Doski vběhl do vápna dřív, nechal ho sudí Volek opakovat. A druhou už domácí útočník proměnil.
video: Oneplay
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