SESTŘIH: Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0
5. 9. 2026 18:12 Sport | Chance Liga 2026/27
Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to krutý výsledek, v Praze hrál otevřenou partii, dlouho domácí znervózňoval, ale těsně před půli ho nahlodal gól z penalty. Tři branky padly v posledních pětadvaceti minutách.
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