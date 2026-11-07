SESTŘIH: Slovan Liberec - Bohemians 1:0
7. 11. 2026 18:00 Sport | Chance Liga 2026/27
Pětkrát v řadě neprohráli, ve 14. ligovém kole však fotbalisté Bohemians narazili v Liberci. Severočeši na domácí půdě zvítězili 1:0, když v 72. minutě rozhodl z penalty Kušej. Slovan se tak v tabulce vyhoupl na druhé místo.
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