SESTŘIH: Slovan Liberec - Slavia Praha 1:1
16. 8. 2026 22:34 Sport | Chance Liga 2026/27
Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí vyrovnal osmnáct minut před koncem střídající Baboula, který využil nešikovného zákroku stopera Konečného.
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