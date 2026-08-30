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SESTŘIH: Sparta Praha - Slavia Praha 0:3

Sport | Chance Liga 2026/27
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné tři body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu. Opět 3:0. Hrálo se poprvé od skandálního souboje v Edenu, který v květnu předčasně uťaly divácké nepokoje. O branky se tentokrát postaraly výhradně letní posily: Nowak, Šturm a Ayaosi.
video: Oneplay
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