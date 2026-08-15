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SESTŘIH: Sparta Praha - Teplice 4:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Sparťanští fotbalisté zvládli i druhý domácí zápas v nové sezoně Chance Ligy. Ve 4. kole porazili Teplice 4:1, když se dvakrát prosadil Alcócer a po jednom gólu dali Guddal s Irvingem. Za hosty po 25 minutách srovnával Mareček. V závěru utkání pak viděl červenou kartu Takács za ostrý skluz na Karabce.
video: Oneplay
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