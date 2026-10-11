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SESTŘIH: Teplice - Sigma Olomouc 1:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Do desátého kola fotbalové Chance Ligy vstupovali se shodným počtem bodů. A vzájemný souboj na tom příliš nezměnil, Teplice remizovaly s olomouckou Sigmou 1:1. Nejdříve se prosadil hostující Ghali, po vyloučení Lurvinka domácí Severočeši srovnali díky Hopiho trefě.
video: Oneplay
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