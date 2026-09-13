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SESTŘIH: Teplice - Slavia Praha 0:2

Sport | Chance Liga 2026/27
Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess. Zápas byl ve druhém poločase zhruba na 20 minut přerušen kvůli výpadku osvětlení.
video: Oneplay
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