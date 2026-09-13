SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:3
13. 9. 2026 17:38 Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině Západočeši srovnali po vlastním gólu Abdoulayeho Sylly. Před pauzou vrátil Hanákům náskok David Tkáč, v nastavení první půle neproměnil domácí Lukáš Červ penaltu a po změně stran přidal hostující Václav Sejk pojistku. V závěru jen snížil střídající Baboucarr Faal.
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