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SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Slovácko 1:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v lize ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl. Hráči Plzně doma pouze remizovali se Slováckem 1:1 a v tabulce jim patří až jedenáctá příčka. Skóre otevřel po hodině hry domácí Ladra, v závěru srovnal střídající Ndubuisi. Domácím nepomohlo ani vyloučení Kostadinova pár minut před koncem.
video: Oneplay
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