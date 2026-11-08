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SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v nastavení první půle srovnal domácí Adu po rohovém kopu. Druhá půle sice nabídla dostatek šancí, ale góly žádné.
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