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SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 1:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou, ve druhém kole fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň za remízu 1:1. Za domácí v prvním poločase skóroval Christophe Kabongo, po změně stran vyrovnal Daniel Vašulín.
video: Oneplay
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