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SESTŘIH: Zbrojovka Brno - Zlín 3:2

Sport | Chance Liga 2026/27
Fotbalisté Zlína zůstávají i po 6. kole Chance Ligy s prázdnou, poslední. V sobotním duelu na půdě Zbrojovky Brno přitom už byli tak blízko prvnímu bodu, když v 86. minutě srovnali skóre, favorita ale ve třetí nastavené minutě zachránil hlavičkující stoper Filip Vedral a trefil mu výhru 3:2. Potřetí v sezoně se pak prosadil domácí útočník Daniel Vašulín.
video: Oneplay
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