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SESTŘIH: Zlín - Slavia Praha 0:1

Sport | Chance Liga 2026/27
Slávističtí fotbalisté v páteční předehrávce 10. kola Chance Ligy zvítězili ve Zlíně 1:0, zůstávají v aktuálním ročníku neporažení a nadále vedou tabulku. Jedinou branku zápasu vstřelil po čtvrthodině Emmanuel Ayaosi.
video: Oneplay
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