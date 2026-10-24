Anketa s fanoušky před hokejovým zápasem Sparty proti Olomouci
24. 10. 2026 20:08 Sport
Před dnešním zápasem Sparty proti Olomouci proběhla v O2 Aréně velkolepá show s tématikou Zrádců. Diváci si mohli na místě zasoutěžit o 100 tisíc Kč od iFortuna.cz. Stačilo pouze naskenovat QR kód a zvolit buď stranu věrných nebo zrádců. Na konci se vylosoval vítěz. Reportérky iDNES se na místě zeptaly fanoušků, jak si show užili a jestli by byli raději zrádci nebo věrní.
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Show s tématikou Zrádců před zápasem Sparty s Olomoucí
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Anketa s fanoušky před hokejovým zápasem Sparty proti Olomouci
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