Slavia má novou hymnu. Poprvé zazní při derby proti Bohemians

Sport
Nová hymna Slavie Praha je výsledkem tříleté práce hudebníků a přátel klubu. Tvůrčí tým ve složení Jakub Prachař, Jan Muchow a Lukáš „Strašák“ Vala hledal melodii, která obstojí v čase a dokáže spojit fanoušky v jeden hlas. Hymna byla nahraná v komorním sklepním studiu pod Havlíčkovými sady, poprvé zazní 22. listopadu při vršovickém derby proti Bohemians.
video: X/@slaviaofficial
