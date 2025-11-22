Slavia má novou hymnu. Poprvé zazní při derby proti Bohemians
22. 11. 2025 12:24 Sport
Nová hymna Slavie Praha je výsledkem tříleté práce hudebníků a přátel klubu. Tvůrčí tým ve složení Jakub Prachař, Jan Muchow a Lukáš „Strašák“ Vala hledal melodii, která obstojí v čase a dokáže spojit fanoušky v jeden hlas. Hymna byla nahraná v komorním sklepním studiu pod Havlíčkovými sady, poprvé zazní 22. listopadu při vršovickém derby proti Bohemians.
