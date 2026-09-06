Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0, penalta na Tomáše Chorého
6. 9. 2026 22:02 Sport
Měla tohle být penalta? Rozhodčí Jan Beneš ji v zápase Slavie Praha proti Zbrojovce Brno pískl. Viníkem byl podle něj hostující kapitán Jakub Klíma, poškozeným útočník Slavie Tomáš Chorý. Sám postižený pak penaltu proměnil.
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Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0, penalta na Tomáše Chorého
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