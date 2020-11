VIDEO: Slováci budou hodně nabuzení, věští trenér Šilhavý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slováci budou hodně nabuzení, věští trenér Šilhavý

Slováky ve třech zápasech třikrát porazil. Aby mohla reprezentace pod jeho vedením pomýšlet na skok do elitních skupin Ligy národů, musí to zvládnout i počtvrté. A ani to nemusí stačit. „Navíc si dovedu představit, že Slováci budou po postupu z baráže hodně nabuzení,“ míní kouč českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.

video: iDNES.tv