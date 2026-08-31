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Vlkanova si chtěl vymodlit faul, rozhodčí Vokoun mu na to ale neskočil

Sport
Adam Vlkanova je známý tím, že zákrokům na jeho osobu dosti přidává na teatrálnosti. V zápase proti Liberci to zkusil dvakrát, a zejména v 68. minutě si koledoval o žlutou kartu. Nejen za simulování, liberecký obránce se jej ani nedotkl, ale následně i za to, jak seřval rozhodčího Vokouna.
video: Oneplay
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