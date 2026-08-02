Slovan Liberec - Teplice 0:1, 2. kolo, červená karta Petra Hodouše
2. 8. 2026 22:52 Sport
Liberečtí fotbalisté dohrávali zápas druhého kola Chance ligy proti Teplicím už od prvního poločasu v devíti hráčích. Po domácím Kušejovi byl ve 38. minutě vyloučen také jeho spoluhráč Petr Hodouš. Fotbalisté Teplic ve druhém poločase početní převahu zužitkovali a zvítězili 1:0.
00:19
Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 1:1, 2. kolo, nepenaltový zákrok na Matěje Vydru
Sport2. 8. 2026 23:00
02:49
SESTŘIH: Pardubice - Jablonec 0:2
Sport2. 8. 2026 22:28
02:31
SESTŘIH: Bohemians - Hradec Králové 0:0
Sport2. 8. 2026 20:20
00:48
Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů
Krimi2. 8. 2026 18:48
03:55
SESTŘIH: Sigma Olomouc - Mladá Boleslav 2:2
Sport2. 8. 2026 17:46
00:37
Při hašení lesních požárů západně od Atén se srazily dva vrtulníky
Zahraniční2. 8. 2026 16:58
01:14
Marocký král si se španělským premiérem kdykoliv vytře zadek, říká Zdechovský
Domácí2. 8. 2026 16:14
00:40
Maďarský festival psychedelické hudby končí dříve kvůli smrti dvou návštěvníků
Zahraniční2. 8. 2026 16:00
00:53
Na východě Francie hoří sklad s nebezpečnými látkami, tisíce lidí se mají zavřít doma
Zahraniční2. 8. 2026 14:32
00:37
Na borůvkové farmě začíná sběr bobulí
Domácí2. 8. 2026 14:30
01:06
Řidič se zákazem řízení a pod vlivem drog naboural do stromu a sjel do rybníka
Krimi2. 8. 2026 12:46
01:16
Desítky tisíc migrantů v Ceutě? Stejný scénář jako u Merkelové, říká Babiš
Domácí2. 8. 2026 12:22
01:06