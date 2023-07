VIDEO: Že lije jak z konve? Fanouškům ve Spa to na formuli 1 nevadí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jednou stojí ve frontě na to, aby si mohli zazávodit v simulátoru. Pak zase zkouší co nejrychleji vyměnit pneumatiky nebo si dělají virtuální selfie se svými oblíbenými piloty. Že na ně neustále prší? To fanoušci formule 1 na Velké ceně Belgie ve Spa-Francorchamps neřeší, naopak.

video: Matěj Tomíček, iDNES.cz