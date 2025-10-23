Sparťanští fotbalisté a fanoušci před zápasem Konferenční ligy v Rijece
23. 10. 2025 18:48 Sport
Vytrvalý déšť v Rijece trápí nejen sparťanské fotbalisty při rozcvičování, ale i jejich fanoušky, kteří budou utkání sledovat ze sektoru uzavřeného v „kleci“.
01:05
Rozhodčí kvůli dešti přerušil zápas mezi Rijekou a Spartou, hráči vyčkávají
Sport23. 10. 2025 20:32
00:31
Reakce bude vážná, ne-li drtivá. Ať si to rozmyslí, reagoval Putin na tomahawky
Zahraniční23. 10. 2025 19:18
01:12
00:40
Oprava libereckého bazénu pokročila
Domácí23. 10. 2025 17:32
01:02
Nechceme a ani nebudeme patřit k aliančnímu systému s Ukrajinou, řekl Orbán
Zahraniční23. 10. 2025 17:16
00:32
Svědci natočili lupiče šperků prchající z Louvru
Zahraniční23. 10. 2025 17:14
00:38
Sedm nových destinací přidávají Smartwings do letového řádu
Domácí23. 10. 2025 16:46
00:32
Útěkář a vrah v jedné osobě zamířil k soudu. Rozhoduje o vazbě
Krimi23. 10. 2025 16:42
00:49
Urážka, hloupý trik, říká Vance. USA varují Izrael před anexí Západního břehu
Zahraniční23. 10. 2025 16:34
01:53
USA mají v Praze nového velvyslance. Je ním Nicholas Merrick
Zahraniční23. 10. 2025 16:32
00:42
Řidička uvázla na přejezdu, vlak ji minul o pár metrů
Krimi23. 10. 2025 16:14
02:05
Gay Jakub hledal lásku v nahé seznamce, koho nakonec vzal na rande?
Společnost23. 10. 2025 16:00
00:59
V Jihlavě finišují přípravy Horácké areny
Domácí23. 10. 2025 15:46
00:58
Gočár, fontána i luxusní kino. Grand zase září
Domácí23. 10. 2025 15:34
00:39
Brno má dobíjecí stanici pro elektroauta ve stožáru lampy
Domácí23. 10. 2025 15:34
00:57
Začala stavba Nové Linecké čtvrti. Nabídne byty i sociální zařízení
Domácí23. 10. 2025 15:06
00:59
Ukrajinské drony zaútočily na ruské výsadkové čluny
Zahraniční23. 10. 2025 15:00
01:32
Pokud budeme peníze Moskvě vracet, musí se podílet všichni, řekl Belgický premiér
Zahraniční23. 10. 2025 14:08
01:07
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Lifestyle23. 10. 2025 13:50
00:29