Zákeřný zákrok vyvrcholil hromadnou bitkou v tunelu

Běžela 34. minuta. Sparta získávala proti Liberci převahu, když najednou útočník Severočechů Oscar Flynn poslal zezadu proti hrazení obránce Michala Moravčíka. Tvrdý zákrok se výrazně promítl do dalšího sledu událostí v druhém čtvrtfinále hokejové extraligy. A asi nejen do něj. „Byla to totální prasárna,“ prohlásil naštvaný domácí bek Michal Kempný.

video: iDNES.cz