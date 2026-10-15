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Je snad prokletý? Neproměněné šance sparťana Brunese proti Pardubicím

Sport
Sparťanský útočník Jonatan Brunes neskóroval už jedenáct soutěžních zápasů v řadě. Prohlédněte si jeho šance v utkání desátého ligového kola proti Pardubicím.
video: Oneplay
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