Sparta Praha - Jablonec 2:0, Čanturišvili (ne)zahrál rukou
14. 9. 2026 17:24 Sport
Vypadalo to jako hraní rukou, ale stačí se podívat pořádně. Rozhodčí Stanislav Volek nejprve odpískal penaltu pro Spartu, ale VAR ho upozornil, že jablonecký Vachtang Čanturišvili odehrál balon do zámezí hlavou. Po shlédnutí videa sudí Volek penaltu odvolal.
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Sparta Praha - Jablonec 2:0, Čanturišvili (ne)zahrál rukou
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