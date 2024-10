VIDEO: Fotbalisté Slavie už trénují na stadionu v Bilbau Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fotbalisté Slavie už trénují na stadionu v Bilbau

Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí v Bilbau ke třetímu utkání hlavní části Evropské ligy a rádi by udrželi neporazitelnost v soutěži. Do ligové fáze vstoupili výhrou 2:0 v Razgradu nad Ludogorcem, poté doma remizovali 1:1 s Ajaxem Amsterodam. Čtyři body má rovněž baskický tým, který remizoval 1:1 na hřišti AS Řím a doma porazil Alkmaar 2:0.

video: iDNES.cz